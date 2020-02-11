شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على زائر يحتال على مرتادي المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
• ادعى قدرته على معالجة فقد البصر وأمراض مستعصية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتيال شخص على زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وامراض مستعصية.
وقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
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