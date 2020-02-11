شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: «عمل المستقبل» خدمت 50 ألف شخص في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

• منح تسهيلات للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمار والتوسع وتحسين بيئة العمل

• الوزارة تملك 70 خدمة مؤتمتة وستكون جميع خدماتها مؤتمتة في نهاية يونيو القادم

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن شركة "عمل المستقبل" التي تم تأسيسها خلال العام الماضي ضمن مبادرة عمل المستقبل تستهدف الباحثين عن عمل وأصحاب العمل الحر قدمت خدماتها لأكثر من 50 ألف شخص في أقل من 6 أشهر، متوقعًا أن ينضم لهذا النوع من العمل نحو مليون عامل حتى عام 2030.

واشا إلى أن الوزارة بدأت في خطوات مهمة لتطوير التشريعات اللازمة لأنماط العمل الجديدة وتمكين أرباب العمل والعاملين لمواكبة التغيرات التقنية، حيث ينعكس ذلك على تمكين قطاع التجزئة لمواكبة متطلباته المستقبلية وخدمات العاملين في القطاع.

Advertisements

وأوضح الراجحي خلال كلمته في مؤتمر "قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بالشراكة مع هوية "استثمر في السعودية" أن الحكومة منحت قطاع التجزئة اهتمامًا كبيرًا من خلال العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم القطاع، وخلق بيئة استثمارية جذابة له.

وأكد أن وزارة العمل تهتم بكبار العاملين في قطاع التجزئة، ورواد الأعمال بشكل خاص من خلال منحهم عدة تسهيلات لتحفيزهم على التوسع والنمو.

وبين أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على منح تسهيلات للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمار والتوسع، وتحسين بيئة العمل وتسهيل الاعمال.

وأشار أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاعات الحكومية الأخرى لتقديم حزمة جاذبة من الحوافز للمستثمرين، لتسهيل نقل المعرفة والخبرات إلى السوق السعودي

وبين أن الوزارة حاليا تملك 70 خدمة مؤتمتة، على أن تكون جميع خدماتها مؤتمتة في نهاية شهر يونيو القادم.