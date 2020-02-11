استمرار تراجع درجة الحرارة غدًا على هذه المناطق

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض ونجران غدًا.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية. ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

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ولفتت إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على البحر الأحمر في حين ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الخليج العربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل وعددًا من المواقع الأخرى.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي، بمشيئة الله، من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وكثافة الضباب.

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