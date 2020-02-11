شكرا لقرائتكم خبر

رئيس جمهورية غينيا يصل إلى الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي اليوم إلى الرياض. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جمهورية غينيا يصل إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.