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يحقق مركز شرطة الشرائع في العاصمة المقدسة، بشأن محاولة انتحار حدث بالمرحلة الابتدائية يبلغ من العمر 12 عامًا، مساء أمس الأحد.
وتلقى المركز بلاغًا يفيد بقيام "حدث" بإيذاء نفسه، بعد ربط عنقه بدورة المياه بمنزله.
وبعد حضور الجهات ذات الاختصاص تولت التحقيق في الحادث، ونُقل الحدث على وجه السرعة إلى المستشفى لإنقاذه، ولا تزال حالته حرجة.شرطة الشرائع العاصمة المقدسة محاولة انتحار
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 03:00 PM
يبلغ من العمر 12 عامًا وقام بربط عنقه بدورة المياه في البيت
يحقق مركز شرطة الشرائع في العاصمة المقدسة، بشأن محاولة انتحار حدث بالمرحلة الابتدائية يبلغ من العمر 12 عامًا، مساء أمس الأحد.
وتلقى المركز بلاغًا يفيد بقيام "حدث" بإيذاء نفسه، بعد ربط عنقه بدورة المياه بمنزله.
وبعد حضور الجهات ذات الاختصاص تولت التحقيق في الحادث، ونُقل الحدث على وجه السرعة إلى المستشفى لإنقاذه، ولا تزال حالته حرجة.
، "حدث" يحاول الانتحار في منزله بـ"شرائع مكة" والشرطة تحقق ،
المصدر : الخليج 365
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