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محمد بن مسعود - الدمام - 11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 02:41 PM
كان في استقباله الأمير فيصل بن بندررئيس الوزراء الكويتي يصل الرياض
وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم إلى الرياض .
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق -، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.
، رئيس الوزراء الكويتي يصل الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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