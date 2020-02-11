، ردًا على واقعة التأشيرة.. الفلبين تخطر واشنطن رسميًا بإنهاء اتفاقية "القوات الزائرة" ،

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أخطرت الفلبين اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة رسميًا بإنهاء اتفاقية بشأن نشر القوات والتقنيات العسكرية الأمريكية التي يطلق عليها اتفاقية القوات الزائرة (في إف أي)".
وأعلن وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، أن رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة (في مانيلا) تلقى إشعارًا بإنهاء "في إف أي".
وكتب لوكسين، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر، "تلقى نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة (في مانيلا) إشعارًا بإنهاء "في إف أي". انطلاقًا من أصول المجاملة الدبلوماسية، لن تكون هناك أية بيانات أخرى بخصوص هذا التطور الواضح للأحداث".
وفي وقت سابق، ذكر نائب وزير خارجية الفلبين، بريغيدو دولاي، عبر حسابه على "تويتر"، أن الإخطار بهذا الشأن قد وقعه وزير خارجية البلاد، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي.
يذكر أنه في نهاية يناير الماضي، هدد دوتيرتي بإلغاء اتفاقية مع الولايات المتحدة في أعقاب حرمان السيناتور الفلبيني، رونالدو ديلا روسا، رئيس جهاز الشرطة الوطنية السابق، من تأشيرة الدخول الأمريكية.
وأعطى دوتيرتي الولايات المتحدة مهلة مدتها شهر واحد لإعادة النظر في مسألة تأشيرة السيناتور الفلبيني. وقام فيما بعد بمنع أعضاء مجلس الوزراء من السفر إلى الولايات المتحدة، كما ألغى زيارته إلى "القمة الخاصة" لرابطة دول جنوب شرق "آسيان"، المزمع عقدها في الولايات المتحدة مطلع العام الحالي.الفلبين الولايات المتحدة اتفاقية القوات الزائرة
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 02:55 PM
"لوكسين": أشعرنا واشنطن انطلاقًا من أصول المجاملة الدبلوماسية.. لا بيانات أخرى
أخطرت الفلبين اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة رسميًا بإنهاء اتفاقية بشأن نشر القوات والتقنيات العسكرية الأمريكية التي يطلق عليها اتفاقية القوات الزائرة (في إف أي)".
وأعلن وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، أن رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة (في مانيلا) تلقى إشعارًا بإنهاء "في إف أي".
وكتب لوكسين، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر، "تلقى نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة (في مانيلا) إشعارًا بإنهاء "في إف أي". انطلاقًا من أصول المجاملة الدبلوماسية، لن تكون هناك أية بيانات أخرى بخصوص هذا التطور الواضح للأحداث".
وفي وقت سابق، ذكر نائب وزير خارجية الفلبين، بريغيدو دولاي، عبر حسابه على "تويتر"، أن الإخطار بهذا الشأن قد وقعه وزير خارجية البلاد، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي.
يذكر أنه في نهاية يناير الماضي، هدد دوتيرتي بإلغاء اتفاقية مع الولايات المتحدة في أعقاب حرمان السيناتور الفلبيني، رونالدو ديلا روسا، رئيس جهاز الشرطة الوطنية السابق، من تأشيرة الدخول الأمريكية.
وأعطى دوتيرتي الولايات المتحدة مهلة مدتها شهر واحد لإعادة النظر في مسألة تأشيرة السيناتور الفلبيني. وقام فيما بعد بمنع أعضاء مجلس الوزراء من السفر إلى الولايات المتحدة، كما ألغى زيارته إلى "القمة الخاصة" لرابطة دول جنوب شرق "آسيان"، المزمع عقدها في الولايات المتحدة مطلع العام الحالي.
، ردًا على واقعة التأشيرة.. الفلبين تخطر واشنطن رسميًا بإنهاء اتفاقية "القوات الزائرة" ،
المصدر : الخليج 365
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