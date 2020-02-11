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نفذت شعبة الدوريات الأمنية بشرطة المحاني شمالي الطائف حملات أمنية مكثفة، وبعض نقاط التفتيش بالطرق الرئيسة شملت المركز والضواحي والقُرى التابعة له، نتج عنها ضبط مجهولي هوية، ومخالفين للذوق العام، وبعض المركبات بدون لوحات، وبلغ عدد من تم ضبطهم من المخالفين 18 مخالفًا .
وجاء تنفيذ تلك الحملات الأمنية التي لا زالت تتواصل، بناءً على توجيهات من مدير شرطة محافظة الطائف، ومتابعة من مدير شعبة الدوريات الأمنية بالشرطة ومساعده وبقيادة رئيس دوريات المحاني .
الدوريات الأمنية الطائف
الإطاحة بـ 18 مخالفًا وضبط مركبات بدون لوحات بمحاني الطائففهد العتيبي الخليج 365 2020-02-11
نفذت شعبة الدوريات الأمنية بشرطة المحاني شمالي الطائف حملات أمنية مكثفة، وبعض نقاط التفتيش بالطرق الرئيسة شملت المركز والضواحي والقُرى التابعة له، نتج عنها ضبط مجهولي هوية، ومخالفين للذوق العام، وبعض المركبات بدون لوحات، وبلغ عدد من تم ضبطهم من المخالفين 18 مخالفًا .
وجاء تنفيذ تلك الحملات الأمنية التي لا زالت تتواصل، بناءً على توجيهات من مدير شرطة محافظة الطائف، ومتابعة من مدير شعبة الدوريات الأمنية بالشرطة ومساعده وبقيادة رئيس دوريات المحاني .
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
02:48 PM
خلال حملات أمنية مكثفة .. بينهم مخالفون للذوق العام ومجهولو هوية
نفذت شعبة الدوريات الأمنية بشرطة المحاني شمالي الطائف حملات أمنية مكثفة، وبعض نقاط التفتيش بالطرق الرئيسة شملت المركز والضواحي والقُرى التابعة له، نتج عنها ضبط مجهولي هوية، ومخالفين للذوق العام، وبعض المركبات بدون لوحات، وبلغ عدد من تم ضبطهم من المخالفين 18 مخالفًا .
وجاء تنفيذ تلك الحملات الأمنية التي لا زالت تتواصل، بناءً على توجيهات من مدير شرطة محافظة الطائف، ومتابعة من مدير شعبة الدوريات الأمنية بالشرطة ومساعده وبقيادة رئيس دوريات المحاني .
، الإطاحة بـ 18 مخالفًا وضبط مركبات بدون لوحات بمحاني الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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