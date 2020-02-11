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أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة اليوم حالة إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" لرجل عمره 68 عامًا بمدينة حفر الباطن، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالة قد خالطت الإبل.
فيما سجل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يوم أمس حالتي إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" الأولى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بمدينة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وأخرى لرجل عمره 47 عامًا في مدينة مكة المكرمة، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالتان قد خالطتا الإبل.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد حفر الباطن
"الصحة" تعلن إصابة رجل ستيني بكورونا الشرق الأوسط بالحفرهادي العصيمي الخليج 365 2020-02-11
أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة اليوم حالة إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" لرجل عمره 68 عامًا بمدينة حفر الباطن، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالة قد خالطت الإبل.
فيما سجل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يوم أمس حالتي إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" الأولى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بمدينة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وأخرى لرجل عمره 47 عامًا في مدينة مكة المكرمة، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالتان قد خالطتا الإبل.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
02:44 PM
سجلت حالتين يوم أمس لرجلين الأولى في النعيرية والأخرى بمكة
أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة اليوم حالة إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" لرجل عمره 68 عامًا بمدينة حفر الباطن، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالة قد خالطت الإبل.
فيما سجل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يوم أمس حالتي إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" الأولى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بمدينة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وأخرى لرجل عمره 47 عامًا في مدينة مكة المكرمة، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالتان قد خالطتا الإبل.
، "الصحة" تعلن إصابة رجل ستيني بكورونا الشرق الأوسط بالحفر ،
المصدر : الخليج 365
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