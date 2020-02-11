، "الصحة" تعلن إصابة رجل ستيني بكورونا الشرق الأوسط بالحفر ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت حالتين يوم أمس لرجلين الأولى في النعيرية والأخرى بمكة

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة اليوم حالة إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" لرجل عمره 68 عامًا بمدينة حفر الباطن، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالة قد خالطت الإبل.

فيما سجل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يوم أمس حالتي إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" الأولى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بمدينة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وأخرى لرجل عمره 47 عامًا في مدينة مكة المكرمة، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالتان قد خالطتا الإبل.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد حفر الباطن