مجلس الوزراء يوافق على برنامج الاستمطار الصناعي

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الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، اليوم الثلاثاء، على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة. وجاء في نص القرار: «بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 27 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة».

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