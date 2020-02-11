شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوجه بالسماح لأساتذة الجامعة ممارسة المهن الحرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه مجلس الشورى اليوم الثلاثاء وزارة التعليم لدراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالمهن الحرة . وأكد “الشورى ” أن تلك الخطوة ترفع من جودة الآداء التعليمي بعد اكتساب الأساتذة خبرة على المستوى العملي بجانب الأكاديمي . كما طالب الشورى بدراسة بفصل التعليم الجامعي ليصبح بوزارة مستقلة للبحث التعليم العالي والحث العلمي ، إلى جانب تدرج التوطين في الوظائف الإدارية بالتعليم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يوجه بالسماح لأساتذة الجامعة ممارسة المهن الحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.