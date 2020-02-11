اخبار السعوديه

إيداع المبالغ المخصصة للطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن إيداع المبالغ المخصصة للطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالبت وزارة التعليم، بسرعة سحب مبالغ المخصصة للطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة للفصل الدراسي الثاني، بعدما تم إيداعها من قبل مؤسسة «تكافل».

وشددت الوزارة في تعميم لها للمدارس الحكومية، على ضرورة تسليم الإعانات لمستحقيها في موعد أقصاه الخميس الموافق 19 جمادي الآخر الجاري.

كما أكدت على ضرورة توثيق تسليم الإعانات إلكترونيًا، وكذلك تحديث بيانات وأرقام جوالات مسؤولي الحساب وأعضاء لجنة تكافل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع المبالغ المخصصة للطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا