شكرا لمتابعة خبر عن إيداع المبالغ المخصصة للطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالبت وزارة التعليم، بسرعة سحب مبالغ المخصصة للطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة للفصل الدراسي الثاني، بعدما تم إيداعها من قبل مؤسسة «تكافل».

وشددت الوزارة في تعميم لها للمدارس الحكومية، على ضرورة تسليم الإعانات لمستحقيها في موعد أقصاه الخميس الموافق 19 جمادي الآخر الجاري.

كما أكدت على ضرورة توثيق تسليم الإعانات إلكترونيًا، وكذلك تحديث بيانات وأرقام جوالات مسؤولي الحساب وأعضاء لجنة تكافل.