شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة.. تحذير من إمارة نجران بشأن رسالة عبر الهاتف للحصول على أراضي وقروض للموظفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استدعت إمارة منطقة ‏نجران، أحد مشايخ القبائل، بسبب تعميم رسالة يدعو فيها الراغبين في الحصول على أرض أو سكن إلى التواصل معه عبر هاتفه.

وأكدت خلال بيان لها أن الرسالة الخاصة بحصول الموظف على قرض أو أرض، تحمل مضمونا غير صحيح، مشددة على أن هذه مخالفة صريحة وأن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة المنوطة باستلام الطلبات.