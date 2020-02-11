شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لـ «ممرضة» بعد استدعائها للتحقيق في مستشفى الهفوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تعرضت ممرضة تعمل في مستشفى الملك فهد بالهفوف لمفاجأة غير متوقعة؛ حينما حاولت الإدارة تكريمها بطريقة مختلفة في حضور والدها فزعمت أنها تستدعيها للتحقيق معها في شكوى مقدمة ضدها.
وأظهر مقطع فيديو، الممرضة أثناء دخولها إلى مكتب مدير التمريض حيث فوجئت بوالدها في استقبالها من أجل تكريمها، الذي قام بتسليمها شهادة التقدير التي منحتها لها المستشفى.
واتجهت الممرضة إلى والدها واحتضنته؛ ليقول لها: ” مفاجأة هذه الكاميرا الخفية ” لتدخل في نوبة بكاء قبل أن تتمالك نفسها، معبرة عن شكرها وسعادتها بهذا التكريم، معتبرة إياه حافزًا ودافعًا لها لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.
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