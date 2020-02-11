«الصحة» تتراجع عن نقل 220 ألف من منسوبيها إلى شركات حكومية

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، عن إلغاء خطتها لنقل 220 ألف موظف من منسوبيها إلى شركات حكومية، ضمن مشروع تشغيل مراكز الرعاية بواسطة شركات حكومية مستقلة، وذلك لإعادة دراسة نطاق العمل للمشروع.
وفي وقت سابق، اجتازت 6 شركات للمنافسة على تنفيذ ” خطة نقل الوظائف ” ، قبل أن تعلن أمس إلغاء الخطة؛ فيما كشف مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة عن إلغاء عملية التأهيل المسبق لمشروع ” خطة نقل الوظائف ” ، الذي سبق وأن أعلنت عنه الصحة في مارس 2019.
وكانت وزارة الصحة، قد طرحته في منافسة عامة للشركات الخاصة، للمشاركة في تنفيذ الخطة التي تشمل نقل 220 ألف موظف من منسوبيها لشركات حكومية.
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