شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة في 53 موقع لتجارة التجزئة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذّت الهيئة العامة للزكاه والدخل حملة تفتيشية على 53 موقع لقطاع التجزئة بالرياض للكشف عن مخالفات ضريبة القيمة المضافة . وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة تنوعت بين عدم كتابة الرقم الضريبي ،وتحصيل الضريبة أعلى أو أقل من 5 % .

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