شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة حول الشخص الذي اشتكى من وجود مرقص بجوار منزله في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مصادر عن تفاصيل صادمة حول صاحب مقطع «كيف أربي بناتي» الذي اشتكى من وجود «مرقص» بجوار منزله في جدة، والذي أغلقته الجهات المعنية لاحقا. وقالت المصادر إن الشخص أتضح أنه أعزب يسكن بمفرده في موقع خلاف الموقع الذي ذكره بالمقطع وهو من ارباب السوابق قضايا مخدرات. وكان الشخص المشتكي صور ونشر مقطعا رفض فيه وجود مطعم يقيم حفلات صاخبة ورقص متسائلاً: «كيف أربي بناتي في مثل هذا المكان»، ودفع أمير منطقة مكة خالد الفيصل بتوجيه أمر لإغلاق المطعم، الموجود في جدة، وإحالة مالكه للجهات المختصة.

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