شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركيب كاميرات ذكية لرصد مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها ستدشن قريباً نظام الكاميرات الذكية، لرصد مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق. وقالت الإدارة العامة للمرور في فيديو توعوي حول المخالفة قبل بدء تطبيقها، إن ذلك يأتي ضمن التوسع في استخدام التقنية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية.

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