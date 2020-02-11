شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى جدة يُكرم المتميزين بـ «أسهم خيرية» بدلًا من «الدروع» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتهج مستشفى الملك فهد في جدة، أسلوبًا جديدًا لتكريم المتميزين في الجهات الحكومية؛ حيث منع استخدام الدروع واستبدلها بأسهم خيرية، بحسب المشرف العام على المستشفى، الدكتور محمد باجبير.

واستبدل الدكتور باجبير، تقليد تسليم الدروع للمتميزين عند تكريهم، بأسهم في وقف خيري تُسجل باسم الموظف أو العامل المكرم، وذلك تشجيعاً للأعمال الخيرية؛ فيما كرّم المستشفى عددًا من منسوبيه، قدموا أعمالًا متميزة تجاوزوا بها العمل التقليدي.