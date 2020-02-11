طقس الرياض اليوم وغدا : الحرارة دون الصفر

يكون طقس الرياض اليوم وغدا الاربعاء باردا جدا ، حيث من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة الى ما دون الصفر في العاصمة السعودية وبعض المناطق في المملكة ، بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة :" لا تزال مخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى، صباح الغد، إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والرياض بما فيها العاصمة".

وبحسب التوقعات الحالية فيُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العظمى في مدينة الرياض نهار يوم الثلاثاء لتسجل العظمى 13 درجة مئوية فقط، في حين تتعمق الكتلة الباردة بشكل كبير في أجواء العاصمة، لتهوي بدرجات الحرارة إلى حدود الـ 0 المئوي، وربما تنخفض إلى 1 درجة تحت الصفر خاصة في أطراف المدينة، بالتالي يكون الطقس شديد البرودة بشكل غير اعتيادي.

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وينبه طقس العرب من هذه التغيرات الكبيرة و الهائلة على درجات الحرارة، والتي من شأنها أن ترفع من مُعدلات الإصابة بأمراض البرد و الانفلونزا خاصة لدى الأطفال وكبار السن، لذا يجب ارتداء الملابس الثقيلة التي تتناسب مع هذه الأجواء، كما تستلزم الموجة الباردة استخدام وسائل التدفئة المناسبة.

كما ويجدر التنبيه لأصحاب الأراضي الزراعية ومُربي المواشي من التأثيرات المباشرة لهذه الموجة الباردة على هذه القطاعات مالم يتم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لحماية المواشي من النفوق برداً والمزروعات من الصقيع والانجماد.

أما نهار يوم الاربعاء فيبقى طقس الرياض شديد البرودة، ولن تزيد درجة الحرارة العظمى عن حاجز الـ 12 درجة مئوية نهاراً، في حين تنخفض ليلاً إلى 1 درجة مئوية، ما يعني استمرار سيطرة الأجواء قارسة البرودة على العاصمة.