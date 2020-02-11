أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020، استقرارًا، وذلك حسب أعيرة الذهب المتاحة في أسواق الذهب في السعودية، ونقدم لكم جديد أسعار الذهب في السعودية مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي.

وتأتي أسعار الذهب في السعودية اليوم تبعاً للاقتصاد أو البورصة الخاصة بالمملكة العربية السعودية حسب الأعيرة المتباينة (24-22-21-18-14-10) وأهمهم أو الأكثر تداولاً واهتماماً بين الناس هو سعر الذهب عيار ٢١ في السعودية، وفيما يلي سعر الذهب في السعودية.

جاءت أسعار الذهب اليوم في فلسطين كالتالي:





يشار إلى أن هناك اختلاف في سوق الذهب في السعودية ما بين سعر الذهب المستعمل في السعودية والذهب السعودي غير المستعمل، حيث يتم خصم آلية المصنعية بالذهب المستعمل، وبعد خصم المصنعية يصبح سعره أقل من اسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية.