هبوط اضطراري لطائرة في منطقة وعرة بعسير.. والكشف عن مصير قائدها

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، أن عمليات البحث على الطائرة التي هبطت اضطرارياً في منطقة وعرة بعسير استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الإنقاذ الميدانية.

وأكد أنه تمّ العثور على قائد الطائرة في الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة؛ وهو بصحة جيدة؛ وتمّ إسعافه للمستشفى للاطمئنان على صحته؛ وسيتم إعلان التفاصيل كافة عن الحادثة لاحقاً.

يذكر أن طائرة للرش تتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة قد هبطت اضطرارياً في منحدرات عميقة بين محافظة النماص ومركز خاط خلال الساعات الماضية.