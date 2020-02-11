تركي آل الشيخ يعيد نشر صورة قديمة له قبل عامين.. شاهد: كيف كان؟

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة قديمة على “تويتر” ظهر فيها مع أحد الأشخاص داخل مطعم لبيع المنتجات الغذائية “حلال”.

وأرفق “آل الشيخ”، مع الصورة تعليقا تساءل فيه قائلا : “كيف كنت؟”، حيث ظهر ممتلئ الجسم ومستندا على عكاز.

وقارن آل الشيخ مظهره الحالي، بما كان عليه مسبقا، قبل عامين، بعد الخسارة الملحوظة في الوزن.

وكان آل الشيخ قد فقد وزنا كبيرا في عام 2018 ، بعد رحلة علاج استغرقت عدة أشهر بالولايات المتحدة الأمريكية أجرى خلالها عدة عمليات جراحية.