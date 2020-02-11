تفاصيل محاكمة موظف حافظ للقرآن تحرش بزميلته في العمل وطلب منها قبلة بجدة

قضت المحكمة الجزائية في جدة بمعاقبة موظف من جنسية عربية، بالغرامة 4 آلاف ريال بتهمة التحرش بموظفة ومحاولة تقبيلها. قائلا: “هاتي بوسة”.

وحسب “عكاظ” ذكرت المحكمة أن «المتهم وقع في زلة» بقول عبارة “هاتي بوسة” لو عوقب عليها بعقوبة كالسجن قد تؤثر عليه كونه سيخالط المجرمين والفسدة. مبررة تخفيف العقوبة كون المتهم من حفظة القرآن.

وأفادت المحكمة أن لها سلطة تقديرية كون نظام مكافحة التحرش وضع العقوبات على الخيار بين الغرامة والسجن، وبينت أنه لم يثبت إدانة المتهم بلمس الموظفة‏ ولم يقدم المدعي العام بالنيابة دليلا على ذلك.

وكانت الشاكية تقدمت ببلاغ أفادت فيه بتعرضها للتحرش من موظف بمقر عملهما، واتهمته بمسكها وطلبه أن تريه صورها إضافة إلى طلبه تقبيلها مكررا عبارة «هاتي بوسة». بالإضافة إلى أن المتهم حاول الالتصاق بها وهددها بالخصم من راتبها إن لم تتجاوب معه.

وخلال جلسات المحاكمة قال المتهم بأن ما جاء في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا وأن الموظفة لا تعمل تحت إدارته، وأن اتهامها له بلمسها أو مسكها غير صحيح لاسيما أنها تعمل في قسم آخر.

وأضاف أن الشاكية تلاعبت بالتسجيلات الصوتية وهي من بدأت في استدراجه، نافيا أن تكون له سلطة وظيفية عليها. لافتاً إلى أنه من حفظة كتاب الله، ومتزوج منذ أشهر عدة ولم يعرف عنه سلوك سيئ. وفقا لـ “عكاظ”.

وقال المتهم أن الشاكية كانت تراسله بخصوص الحضور والانصراف وتطلب منه تشغيل الأغاني ورفع الصوت، فضلا عن مناداته بـ (حمادة) ما يؤكد تجاوزها وعدم تقيدها بعلاقة العمل الرسمية.

وقررت المحكمة إدانة المتهم بجريمة التحرش، ورفضت محاولات تبريره طلب تقبيلها بأنه كان على سبيل المزاح، وقررت براءته من تهمة مسكها أو ملامستها لعدم ثبوت البينة.فيما قضت بتغريمه 4 آلاف ريال.