قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفاعل مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ظهر خلاله موظف بإحدى الشركات، يشكو من تعرضه للظلم. وذكرت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لتظلم موظف من إحدى الشركات، توضح الوزارة أنه تم الوقوف على الحالة من قبل إدارة التفتيش وجاري التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وقد ظهر الموظف في مقطع فيديو متداول شكا من تعرضه للفصل التعسفي بعد قرابة ست سنوات قضاها في الشركة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من العمل على مقطع الموظف الباكي بعد تهديد وافد بطرده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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