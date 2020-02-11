الفريق العمرو يفتتح ملتقى السلامة 2020

افتتح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو "ملتقى السلامة" الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض خلال الفترة من 17 ـ 19 جمادى الآخرة الموافق 11 ـ 13 فبراير، وذلك بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية بتطبيق "كود البناء السعودي"، وبمشاركة عدد من المختصين في مجال السلامة من ضباط الدفاع المدني من كافة المديريات بمناطق المملكة، بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق.

وأوضح الفريق العمرو في كلمته أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مفهوم السلامة من خلال فرق عمل تخصصية وأوراق عمل سوف تناقش العديد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الأرواح والممتلكات، وأشار إلى أن أيام الملتقى ستشهد حراكا علميا في مجال الوقاية وكذلك تطبيقات كود البناء السعودي من خلال نخبة من المختصين.

من جهة أخرى أوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العودة، أن الملتقى سيستمر لمدة 3 أيام خصص اليومين الأولين لفرق عمل تخصصية تناقش هندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية.

كما سيقدم في اليوم الأخير مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بكود البناء السعودي وآلية إصدار رخص البناء والتفتيش وورقة عمل بشأن العزل الحراري وأخرى بشأن اعتماد جهات التفتيش على المباني، بالإضافة إلى دور المكاتب الاستشارية الهندسية في مجال التفتيش على المباني تقدم هذه الأوراق من خلال نخبة من المختصين بما يحقق التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي ويعزز الإجراءات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات .