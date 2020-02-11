الفريق العمرو يفتتح ملتقى السلامة 2020

وأوضح الفريق العمرو في كلمته أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مفهوم السلامة من خلال فرق عمل تخصصية وأوراق عمل سوف تناقش العديد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الأرواح والممتلكات، وأشار إلى أن أيام الملتقى ستشهد حراكا علميا في مجال الوقاية وكذلك تطبيقات كود البناء السعودي من خلال نخبة من المختصين.
من جهة أخرى أوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العودة، أن الملتقى سيستمر لمدة 3 أيام خصص اليومين الأولين لفرق عمل تخصصية تناقش هندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية.
كما سيقدم في اليوم الأخير مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بكود البناء السعودي وآلية إصدار رخص البناء والتفتيش وورقة عمل بشأن العزل الحراري وأخرى بشأن اعتماد جهات التفتيش على المباني، بالإضافة إلى دور المكاتب الاستشارية الهندسية في مجال التفتيش على المباني تقدم هذه الأوراق من خلال نخبة من المختصين بما يحقق التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي ويعزز الإجراءات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات .
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