محافظ‭ ‬جدة‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬خصخصة‭ ‬الرقابة‭ ‬البلدية‭ ‬بالمحافظة

اطلع‭ ‬محافظ‭ ‬جدة‭ ‬الأمير‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬اليوم،‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬خصخصة‭ ‬الرقابة‭ ‬البلدية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬علم‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لصندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬بحضور‭ ‬مستشار‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬وكيل‭ ‬محافظة‭ ‬جدة‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬جلوي،‭ ‬وأمين‭ ‬جدة‭ ‬الأستاذ‭ ‬صالح‭ ‬التركي،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬علم‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الجضعي‭.‬

ويهدف‭ ‬ذلك‭ ‬للإرتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرقابي‭ ‬للخدمات‭ ‬البلدية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬حضرية‭ ‬ذات‭ ‬معيشة‭ ‬صحية‭ ‬لقاطنيها‭.‬

هذا‭ ‬وأشاد‭ ‬محافظ‭ ‬جدة،‭ ‬بأهداف‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تجده‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬بتحسين‭ ‬ورقي‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭.‬

وكانت‭ ‬الأمانة‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬المشروع‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬آلية‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش،‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وكذلك‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬المراقبين‭ ‬والمفتشين،‭ ‬وضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬وثابت‭ ‬لأعمال‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش،‭ ‬ورفع‭ ‬مستويات‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬المنشآت‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة‭ ‬لممارسة‭ ‬الأنشطة‭.‬

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كما‭ ‬تسعى‭ ‬الأمانة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬رضا‭ ‬المستفيدين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬الغذائية‭ ‬ومنشآت‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والتجارية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة،‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬بيئة‭ ‬ترتقي‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للسكان،‭ ‬وتعزز‭ ‬ثقة‭ ‬المجتمع‭ ‬بالرقابة‭ ‬والخدمات‭ ‬البلدية‭.‬

هذا‭ ‬وستتحول‭ ‬صلاحيات‭ ‬المراقب‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬مخالفات‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬ملاحظات‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توثيق‭ ‬ملاحظته‭ ‬بالصور،‭ ‬ويرفع‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬إلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬الملاحظات،‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬يقرر‭ ‬فرض‭ ‬المخالفة‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬لأصحاب‭ ‬المنشآت‭ ‬الاعتراض‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬حيث‭ ‬يحول‭ ‬ذلك‭ ‬للجنة‭ ‬الاعتراضات‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭.‬

وعن‭ ‬خطة‭ ‬توعية‭ ‬الـ‭ ‬100‭ ‬يوم‭ ‬فتستهدف‭ ‬صاحب‭ ‬المنشأة‭ ‬و‭ ‬المراقب‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬بهدف‭ ‬الاندماج‭ ‬الفعال‭ ‬وإحداث‭ ‬التأثير‭ ‬المباشر‭ ‬وإزالة‭ ‬الغموض‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬فيما‭ ‬يصاحبها‭ ‬لقاءات‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المنشآت‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬التجارية‭ ‬وإطلاق‭ ‬حملة‭ ‬رقمية‭ ‬وورش‭ ‬اندماج‭ ‬وتغيير‭ ‬تخص‭ ‬رؤساء‭ ‬البلديات‭ ‬والمراقبين‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتكريم‭ ‬المراقبين‭ ‬المتميزين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المنشآت‭.‬