أمير عسير يتابع عملية إنقاذ قائد طائرة الرش

تابع أمير منطقة عسير تركي بن طلال، عملية إنقاذ قائد طائرة الرش الذي تعرضت طائرته لحادث هبوط اضطراري في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب محافظة النماص، واستمرت عمليات البحث طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الانقاذ الميدانية في موقع الحادث، وتم العثور على قائد الطائرة في تمام الـ07:00 من صباح اليوم الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة، وهو بصحة جيدة. ووقف أمير المنطقة ميدانيا على عملية الإنقاذ وتواصل مع فرق الإنقاذ التي طمأنت سموه بالوضع العام.
وكان فريق من مكتب تحقيقات الطيران قد وصل لموقع حادث طائرة الرش التي هبطت في منحدرات تهامه غرب النماص.
(تفاصيل عملية البحث)
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