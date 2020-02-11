السعودية اليوم / تعليم الباحة يطلق برنامج "القارئ الماهر" لـ 5000 طالب وطالبة



الباحة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، ممثلة في قسم الصفوف الأولية برنامج "القارئ الماهر" الذي يستهدف 5000 طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي في جميع المدارس الابتدائية للبنين والبنات بالمنطقة .

ويهدف " القارئ الماهر " إلى تنمية قدرة الطلاب والطالبات على القراءة، وفهم المقروء، وتمكينهم من أدواتها، وإتقان مهاراتها، وتحفيزهم على القراءة، وإدراك أهميتها منذ سن مبكرة، لتصبح عادة حياتية ممارسة.

ويأتي البرنامج الذي تبنته وزارة التعليم انسجاماً مع توجهاتها نحو العناية برفع مستوى التحصيل الدراسي والارتقاء بنواتج التعلم من خلال إعداد جيل قارئ مطلع مقبل على للقراءة والتي تعد البوابة الأولى لمختلف العلوم والمعارف، وفق خطة محددة تتضمن المرحلة الأولى منها التنفيذ على مستوى عموم المدارس، وتأتي الثانية على مستوى المكتب التعليمي، وتختتم بتصفيات نهائية على مستوى إدارة التعليم.

وأوضح رئيس قسم الصفوف الأولية بندر بن أحمد حسن الغامدي أنه تم تشكيل فريق عمل يتكون من مشرفي ومشرفات الصفوف الأولية، واللغة العربية لمراجعة ومتابعة آليات تنفيذ البرنامج، وتحديد المهام والمسؤوليات لكل عضو من أعضاء لجنة برنامج القارئ الماهر، مبيناً أنه تم تحديد العديد من معايير تقييم قراءة وكتابة الطلاب والطالبات؛ تشمل صحة القراءة، وتمثل المعنى، ومراعاة علامات الترقيم، وتحديد معاني الكلمات وأضدادها ومرادفاتها، وكذلك الربط بين العلاقات والأحداث، وإبداع الرأي في السلوكيات والتعبير بوضوح عن الأفكار والفقرات.

// انتهى //

13:48ت م

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