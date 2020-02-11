سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 11 فبراير 2020

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 100 جنيه للدولار الواحد، في حين بقي سعر العملة الخضراء لدى المركزي السوداني عند 51 جنيها للشراء و51.25 جنيه للبيع.



وتحركت أسعار الدولار في السودان بعد أيام من حالة هدوء حذر ترقبا لتداعيات قرار الحكومة السودانية حل مجلس إدارة البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى.

والخميس الماضي، قررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، حل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر مملوكة للدولة، بموجب قانون يستهدف تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأقالت اللجنة السودانية أيضا مديري 8 من البنوك، لكنها أبقت على بدر الدين عبدالرحيم محافظ البنك المركزي في موقعه.

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وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 55.64 جنيه للشراء مقابل 55.91 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 65.86 جنيه للشراء مقابل 66.19 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 110 جنيهات والإسترليني 130 جنيها.

وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 13.59 جنيه للشراء مقابل 13.66 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 166.34 جنيه للشراء و167.17 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 27 جنيها والدرهم الإماراتي 27.80 جنيه والدينار الكويتي 241 جنيها.