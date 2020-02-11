السعودية | رئيس غينيا يصل الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس غينيا يصل الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:01 مساءً, 11 فبراير 2020 م المناطق - الرياض وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي اليوم إلى الرياض .

وكان في استقبال فخامتة في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان – الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

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