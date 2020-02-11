شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: رسالة أحد مشايخ القبائل بشأن مخطط الإسكان غير صحيحة والان نبدء بالتفاصيل

- استدعاء شيخ القبيلة وإفهامه بأن ذلك يشكل مخالفة صريحة

- الإسكان: المخطط المشار إليه لم يدرج في منصة سكني

قالت إمارة منطقة نجران، إنه بشأن مخالفة أحد مشايخ القبائل، بتعميم رسالة يدعو فيها الراغبين في الحصول على أرض أو سكن إلى التواصل معه عبر هاتفه، فإن الإمارة تقلت من فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ما يفيد بعدم صحة مضمون الرسالة وأن المخطط المشار إليه في الرسالة لم يدرج في منصة سكني للحجز الإلكتروني حتى الآن وأنه في حالة رغبة المواطنين في الاستفادة من أحد منتجات الإسكان بإمكانهم التسجيل عبر بوابة سكني.

وأوضحت في بيان، أنها استدعت شيخ القبيلة لإفهامه بأن ذلك يشكل مخالفة صريحة، وأن وزارة الإسكان هي الجهة المخولة باستلام الطلبات وتحديد المستفيدين، والتعهد بعدم استلام أي طلب من أي مواطن، وفي حالة قيامه بذلك يكون عرضة لأي عقوبة يقرها النظام.