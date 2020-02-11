شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: الذكاء الاصطناعي يرصد المخالفات قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

• اللواء البسامي: 85% من حوادث الطرق أخطاء بشرية وبالإمكان تلافيها

أكدت الإدارة العامة للمرور، إنه ضمن التوسع في استخدام التقنية، سيتم استخدام الكاميرات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قريبًا لرصد المخالفين للأنظمة المرورية، وغير الملتزمين بحدود المسارات المحددة على الطرق.

وأضافت عبر فيديو مصور أنه "باستخدام الأجهزة التقنية الذكية المطورة من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم)، يتم تحديد المركبات المخالفة ثم تقوم بتصويرها معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي ثم رصدها بشكل آلي".

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي: " التقنية صنعت الفارق خلال العام 2018م، وساهمت في تعديل سلوك قائديّ المركبات، لذا فالتقنية هي خيارنا الأسرع لضبط حركة الطرق، ونعمل على إيجاد نقلة في البيانات الورقية إلى أن تكون إلكترونية وموثوقة يمكن الاستفادة من مخرجاتها"

وأضاف ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية : "من خلال قاعدة البيانات (باشر)؛ فإن أكثر من 85% من مسببات حوادث الطرق هي بأسباب أخطاء بشرية وبالإمكان تلافيها، ومستمرين في تنفيذ الحملات التوعوية لتوعية قائدي المركبات لخفض معدلات الحوادث المرورية"