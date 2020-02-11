شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جاهزون للتعامل مع أي حالة إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة متابعته لمستجدات فيروس كورونا الجديد في الصين والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث العالمي والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية .

وأعادت الصحة طمأنة الجميع أنه لم يتم حتى الآن ولله الحمد تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشدّدة لمنع وفادته للمملكة.

ويُعد مركز القيادة والتحكم مركزاً لعمليات طوارئ الصحة العامة في المملكة، ويعمل تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع إدارات الوزارة والإدارات الصحية في جميع مناطق المملكة، بالتعاون أيضاً مع متخصصين محليين وعالميين، كما يتولى المركز التواصل الدائم مع المنظمات الدولية لضمان الاستعداد التام وسرعة مواجهة مهددات الصحة العامة بأعلى كفاءة بإذن الله.