شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قائد طائرة الرش التي هبطت في منحدرات تهامه والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح، في بيان صدر عن الإمارة صباح اليوم، أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية، وأن قائد الطائرة في صحة جيدة، وتم نقله للمستشفى للإطمئنان على صحته، مضيفا بأنه سيتم إصدار بيان بتفاصيل الحادث في وقت لاحق.
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