الارشيف / اخبار السعوديه

العثور على قائد طائرة الرش التي هبطت في منحدرات تهامه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قائد طائرة الرش التي هبطت في منحدرات تهامه والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري، العثور على قائد طائرة الرش التي هبطت في منحدرات تهامه غرب النماص في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، فى أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة.

وأوضح، في بيان صدر عن الإمارة صباح اليوم، أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية، وأن قائد الطائرة في صحة جيدة، وتم نقله للمستشفى للإطمئنان على صحته، مضيفا بأنه سيتم إصدار بيان بتفاصيل الحادث في وقت لاحق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قائد طائرة الرش التي هبطت في منحدرات تهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا