شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قائد طائرة الرش التي هبطت في منحدرات تهامه والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري، العثور على قائد طائرة الرش التي هبطت في منحدرات تهامه غرب النماص في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، فى أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة.

وأوضح، في بيان صدر عن الإمارة صباح اليوم، أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية، وأن قائد الطائرة في صحة جيدة، وتم نقله للمستشفى للإطمئنان على صحته، مضيفا بأنه سيتم إصدار بيان بتفاصيل الحادث في وقت لاحق.