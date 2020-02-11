شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل: هذا ماحدث للطائرة المفقودة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

إلحاقاً للبيان الصادر عن إمارة منطقة عسير مساء اليوم الإثنين ١٦ /٦/ ١٤٤١هـ حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة في منطقة سحيقة بأصدار تهامه غرب محافظة النماص؛ أوضح متحدث إمارة منطقة عسير أنه بمتابعة الحادثة من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها؛ والتنسيق المباشر مع غرفتي العمليات الميدانيتين بالنماص والمجاردة؛ والفرق الميدانية في موقع الحادث؛ تم العثور على الطائرة في موقع وعر جداً عند الساعة ٢٢:١٥ مساء الإثنين؛ واتضح أن هبوطاً اضطرارياً قد حدث في وادٍ وعر؛ إلا أنه لم يتم العثور على قائد الطائرة في موقع الهبوط حتى الآن؛ مشيراً إلى أن آخر تواصل مع قائد الطائرة من خلال هاتفه الجوال كان في الساعة ١٦:٠٠ عصر الإثنين؛ وأفاد بأنه بخير وصحته جيدة؛ ويشكو فقط من برودة الجو في موقع الحادث؛ وتبع ذلك انقطاع الاتصال بهاتفه.

وأشار متحدث إمارة عسير إلى أن الفرق الميدانية تقوم حالياً بتمشيط كامل المنطقة المحيطة بموقع الحادث ومنحدر الوادي؛ وسيتم إعلان أي مستجدات حول الحادث في حينه.