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وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية "23" للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.
وقد ناقش "الشورى"، خلال الجلسة، التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1439/ 1438هـ والعام المالي 1440/ 1439هـ.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
كما وافق "الشورى" على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "سابقًا" في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 12:57 PM
المجلس ناقش التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي خلال الجلسة "23"
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية "23" للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.
وقد ناقش "الشورى"، خلال الجلسة، التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1439/ 1438هـ والعام المالي 1440/ 1439هـ.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
كما وافق "الشورى" على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "سابقًا" في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.
، "الشورى" يقر مذكرة بين "الرقابة" وبرنامج الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ،
المصدر : الخليج 365
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