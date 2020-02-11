محمد بن مسعود - الدمام - إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية ومندوب المراسم الملكية وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي؛ اليوم، إلى الرياض. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي الرياض 11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 12:53 PM إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية ومندوب المراسم الملكية Advertisements رئيس غينيا يصل إلى الرياض .. ومحمد بن عبدالرحمن في استقباله رئيس غينيا يصل إلى الرياض .. ومحمد بن عبدالرحمن في استقباله وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي؛ اليوم، إلى الرياض. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية. الكلمات المفتاحية ، رئيس غينيا يصل إلى الرياض .. ومحمد بن عبدالرحمن في استقباله ،

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