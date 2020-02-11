، "الأرصاد" تنبّه ٦ مناطق بينها الرياض: انخفاض للحرارة دون الصفر غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق مخرجات النموذج العددي WRF .. وتشمل القصيم والشرقية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى، صباح غد، إلى ما دون الصفر في مناطق عدة بالمملكة.

وقالت الهيئة: لا تزال مخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى، صباح الغد، إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والرياض بما فيها العاصمة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انخفاض درجات الحرارة الصغرى