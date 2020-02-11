، تشكيل مركز "إعلام العقيق".. "مغضب" رئيسًا و"فاضل" نائبًا ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - أصدر محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي، اليوم، قرارًا بتشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة؛ على أن يكون الإعلامي ممدوح بن محمد مغضب رئيسًا، والإعلامي عبدالله بن سفر فاضل نائبًا للرئيس، واختيار 10 أعضاء.
ونوّه "العطاوي" بأن قرار تشكيل المركز الإعلامي؛ يعكس حرص واهتمام ومتابعة كل ما يهم المنطقة في جميع المجالات؛ بما يحقق تطلعات وتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وتحسين أداء مستوى الخدمات والإدارات، وخلق بيئة حاضنة لشباب المحافظة والمبدعين من خلال الإعلام كونه شريكًا أساسيًّا في التنمية.
وأكد أن القرار يفتح آفاقًا أوسع بين الإعلام والمسؤول في المحافظة، ويعزز دوره كأداة مساهمة في النمو والتنمية المستدامة، والسعي إلى تغطيات وإظهار مزايا ومقومات المحافظة والفرص الاستثمارية والاقتصادية، ووضع الحقائق أمام المتابع، والإجابة عن كل تساؤلات واستفسارات المواطن حول ما يثار من قضايا متنوعة.
من جهته، رفع رئيس المركز الإعلامي ممدوح مغضب، الشكر والعرفان لمحافظ العقيق على دعمه لأبناء المحافظة بإعادة تشكيل المركز؛ مؤكدًا حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة؛ موجهًا شكره لأعضاء المركز السابقين.
محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي المركز الإعلامي بالمحافظة
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 12:08 PM
أصدر محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي، اليوم، قرارًا بتشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة؛ على أن يكون الإعلامي ممدوح بن محمد مغضب رئيسًا، والإعلامي عبدالله بن سفر فاضل نائبًا للرئيس، واختيار 10 أعضاء.
ونوّه "العطاوي" بأن قرار تشكيل المركز الإعلامي؛ يعكس حرص واهتمام ومتابعة كل ما يهم المنطقة في جميع المجالات؛ بما يحقق تطلعات وتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وتحسين أداء مستوى الخدمات والإدارات، وخلق بيئة حاضنة لشباب المحافظة والمبدعين من خلال الإعلام كونه شريكًا أساسيًّا في التنمية.
وأكد أن القرار يفتح آفاقًا أوسع بين الإعلام والمسؤول في المحافظة، ويعزز دوره كأداة مساهمة في النمو والتنمية المستدامة، والسعي إلى تغطيات وإظهار مزايا ومقومات المحافظة والفرص الاستثمارية والاقتصادية، ووضع الحقائق أمام المتابع، والإجابة عن كل تساؤلات واستفسارات المواطن حول ما يثار من قضايا متنوعة.
من جهته، رفع رئيس المركز الإعلامي ممدوح مغضب، الشكر والعرفان لمحافظ العقيق على دعمه لأبناء المحافظة بإعادة تشكيل المركز؛ مؤكدًا حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة؛ موجهًا شكره لأعضاء المركز السابقين.
، تشكيل مركز "إعلام العقيق".. "مغضب" رئيسًا و"فاضل" نائبًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مركز "إعلام العقيق".. "مغضب" رئيسًا و"فاضل" نائبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.