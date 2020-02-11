متذيل "البريمييرليج" ينهي 48 ساعة لمحمد صلاح في لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهى نادي نوريتش سيتي 48 ساعة قضاها المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في العاصمة البريطانية لندن، بجانب مولودته الجديدة "كيان".

وكان النجم المصري قد رُزق، السبت الماضي، بمولودته "كيان" في إحدى المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن، حيث ظل مع زوجته على مدار اليومين الماضيين.

وقال مصدر في نادي ليفربول الإنجليزي لـ"العين الرياضية" إن محمد صلاح عاد مع أسرته إلى منزله بعدما أقام معها يومين في إحدى مستشفيات لندن.

ويستعد ليفربول الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة نوريتش سيتي، الذي يحتل المركز الأخير، مساء السبت المقبل، في الجولة الـ26 من المسابقة.

وأوضح المصدر: "من المفترض أن يعود صلاح خلال الساعات المقبلة إلى تدريبات ليفربول، بعد أن خاض بمفرده عدة تدريبات في صالة الألعاب الرياضية خلال فترة الإجازة التي منحها المدرب يورجن كلوب للاعبين في الأسبوع الماضي".



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وكان كلوب قرر منح راحة للاعبين، على مدار الأسبوع الماضي عقب الانتصار على ساوثهامبتون 4-0 في الجولة الـ25 من "البريمييرليج"، وهو اللقاء الذي شهد تسجيل صلاح هدفين، حيث لعب فريق تحت 23 عاما مباراة شروسبيري تاون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الوقت الذي قضى فيه معظم لاعبي الفريق إجازاتهم في أماكن متفرقة، ظل محمد صلاح مع زوجته لرعايتها، قبل أن يخوض تدريبات بدنية بشكل مستقل منذ بداية الخميس الماضي، استعدادا للمشاركة في مباراة نوريتش.

ويأمل صلاح في التسجيل خلال مواجهة نوريتش، بعدما دخل بقوة في سباق هدافي المسابقة، إذ يحتل المركز الثالث بـ14 هدفا خلف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي (16 هدفا) والمتصدر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي (17 هدفا).



الجدير بالذكر أن ليفربول اقترب كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، حيث يتصدر المسابقة بـ73 نقطة بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.