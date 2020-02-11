فيديو.. برودة الطقس تجمد المياه في طريف

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - طريف

وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو المتداولة تجمد المياه في محافظة طريف بسبب تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض ،الشرقية ، نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) ، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وقال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، إن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تتوسع وتتربع فوق معظم أجواء السعودية اليوم الثلاثاء (خاصة النصف الشمالي منها).

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وأضاف المسند، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الحالة تمثل ذروة الموجة الباردة في المناطق الشمالية اليوم، ويوم غد تتوسع لتؤثر على الوسطى وشمال الشرقية بالإضافة للمناطق الشمالية. .. هذا والله أعلم.

وتابع “قد تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاء من الربع الخالي، وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية .. هذا والله أعلم”.

وأضاف المسند أن طريف سجلت فجر اليوم 4 درجات تحت الصفر، بينما درجة الحرارة المحسوسة Feels Like 7 تحت الصفر‼️

وهي بتلك الدرجة الآن أبرد من معظم المدن الأوربية، عدا قمم الجبال العالية كجبال الألب.

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