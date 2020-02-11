قريباً.. كاميرات ذكية لرصد مخالفات أنظمة المرور

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور وضمن التوسع في استخدام التقنية أنه سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية (عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق).

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يذكر أن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أكد أن التقنية صنعت الفارق خلال العام 2018م، وساهمت في تعديل سلوك قائدي المركبات، لذا فالتقنية هي خيارنا الأسرع لضبط حركة الطرق، ونعمل على إيجاد نقلة في البيانات الورقية إلى أن تكون إلكترونية وموثوقة يمكن الاستفادة من مخرجاتها”.

وأضاف أنه من خلال قاعدة البيانات (باشر)؛ فإن أكثر من 85% من مسببات حوادث الطرق هي بأسباب أخطاء بشرية وبالإمكان تلافيها، وسنتسمر في تنفيذ الحملات التوعوية لتوعية قائدي المركبات لخفض معدلات الحوادث المرورية”.

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