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شكرا لقرائتكم انتعاش أسعار النفط مع تعافي الأسواق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار النفط حوالي 1% اليوم متأثرًا بموجة صعود في أسواق الأسهم لكن القلق ما زال يساور المستثمرين حيال فيروس كورونا.
وصعد خام برنت بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بمقدار 53 سنتًا ما نسبته نحو 1% ليصل عند سعر 53.80 دولارًا للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولارًا.
وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتاً ما نسبته 1% تقريبًا، ليصل سعره إلى 50.18 دولارًا للبرميل.
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