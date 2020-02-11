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انتعاش أسعار النفط مع تعافي الأسواق

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2020-02-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار النفط حوالي 1% اليوم متأثرًا بموجة صعود في أسواق الأسهم لكن القلق ما زال يساور المستثمرين حيال فيروس كورونا.

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وصعد خام برنت بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بمقدار 53 سنتًا ما نسبته نحو 1% ليصل عند سعر 53.80 دولارًا للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولارًا.

وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتاً ما نسبته 1% تقريبًا، ليصل سعره إلى 50.18 دولارًا للبرميل.

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