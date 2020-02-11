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شكرا لقرائتكم تحويل مطار الملك سعود بالباحة لمطار دولي بتكلفة 367 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يضاعف الطاقة الاستيعابية لأكثر من مليون مسافر
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :
نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة في تصريح صحفي عقب رعايته توقيع عقد تطوير مطار الملك سعود بمنطقة الباحة بمقر إمارة المنطقة اليوم ، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، مشيداً سموه بما تشهده المنطقة في هذه الأيام من افتتاح مشاريع تنموية ، مؤكداً أن القادم للمنطقة سيكون أفضل بإذن الله.
واطلع أمير الباحة على مجسم مشروع تطوير مطار الملك سعود، مستمعاً إلى شرح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري عن المشروع الذي سينفذ على مساحة 23 ألف متر مربع وبتكلفة تقدر بأكثر من 367 مليونًا و700 ألف ريال، يشتمل مدرجاً لهبوط وتوقف الطائرات وصالات السفر التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو مليون مسافر سنوياً، واستيعاب 7 رحلات سفر خلال الساعة الواحدة، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات ونصف.
وقال المهندس فيحان بن محسن مدير مطار الملك سعود بالباحة “نشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين، والشكر كل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود الذي كان له جهد كبير في هذا المشروع، كما أشكر معالي رئيس هيئة الطيران المدني أ. عبدالهادي احمد المنصوري في حرصه الدائم على تلمس احتياجات المواطنين وتسهيل الإجراءات في المطارات وإيجاد بيئة مريحة لكافة المسافرين”.
وأضاف أن المشروع يعتبر نقله نوعيه للمنطقة وأهلها، خصوصًا بوجود صالات سفر دولية، كما أنه سوف يلبي طلبات واحتياجات أهالي المنطقة، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، ليصبح مسماه المطار الدولي بعد اكتمال المشروع.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء لـ ” متابعات الخليج 365 ” إن تحويل المطار من محلي إلى دولي هو بلا شك سيدعم الحركة الجوية في المنطقة ويلبي حاجة المواطنين، حيث ستتضاعف الطاقة الاستيعابية من ٤٥٠ ألف مسافر إلى أكثر من مليون مسافر.
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