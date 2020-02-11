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هبوط طائرة في منحدرات تهامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة إلحاقا للبيانين الصادرين عن إمارة منطقة عسير مساء أمس الاثنين 16 / 6 / 1441هـ، حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب محافظة النماص، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الإنقاذ الميدانية في موقع الحادث، وعثر على قائد الطائرة في تمام السابعة من صباح الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد، وأسعف للمستشفى للاطمئنان على صحته، وستعلن التفاصيل كافة عن الحادثة لاحقا.



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