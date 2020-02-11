، أسعار النفط ترتفع 1% ،

محمد بن مسعود - الدمام - مزيج برنت 53.80 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط حوالى 1% اليوم، متأثرة بموجة صعود في أسواق الأسهم؛ لكن القلق ما زال يساور المستثمرين حيال فيروس كورونا.

وصعد خام برنت بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، بمقدار 53 سنتًا؛ أي ما نسبته نحو 1%، ليصل إلى سعر 53.80 دولارًا للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولارًا.

وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتًا؛ أي ما نسبته 1% تقريبًا؛ ليصل سعره إلى 50.18 دولارًا للبرميل.أسعار النفط النفط فيروس كورونا الجديد