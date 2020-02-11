، بالصور "الحوت الضخم" ينتقل إلى جدة و"السياحة": سيُعرض على الجمهور ،

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كشفت هيئة المساحة الجيولوجية، عن ترميم هيكل حوت ضخم؛ مؤكدة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها اتفقت مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على نقل الهيكل العظمي للحوت من المتحف الوطني إلى معمل الأحافير بجدة؛ من أجل ترميمه والمحافظة عليه، وأشارت هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة السياحة إلى أنه سيتم عرض هيكل الحوت في المستقبل بصالات العرض؛ استعدادًا لعرضه للجمهور مستقبلًا.
وتُبَين الصور أن الأجزاء المتبقية من الحوت تشمل بعض الضلوع وفقرات عظمية، علاوة على عظمة الحوض والقفص الصدري.
معمل الأحافير السعودية
يُعد معمل الأحافير بمثابة متحف متخصص عن تاريخ المملكة الجيولوجي، ونشأة البحر الأحمر ومعادن وصخور السعودية، كما يوجد به معامل ومختبرات ومكان العينات التي اكتُشفت أو التي سيتم اكتشافها على مساحة كبيرة، وسيمثل تاريخ المملكة الأحفوري من العصر القديم إلى العصر الحديث.
وقد أنشئت وحدة الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية في عام 1425، ومهمتها البحث والتنقيب ودراسة جميع الأحافير الفقارية واللافقارية، ودراسة الصخور، وتعريف المجتمع السعودي بتاريخ المملكة الجيولوجي والأحفوري.
هيئة المساحة الجيولوجية ترميم هيكل حوت ضخم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 11:30 AM
انتقل للعرض بمعمل الأحافيربالصور "الحوت الضخم" ينتقل إلى جدة و"السياحة": سيُعرض على الجمهور
كشفت هيئة المساحة الجيولوجية، عن ترميم هيكل حوت ضخم؛ مؤكدة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها اتفقت مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على نقل الهيكل العظمي للحوت من المتحف الوطني إلى معمل الأحافير بجدة؛ من أجل ترميمه والمحافظة عليه، وأشارت هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة السياحة إلى أنه سيتم عرض هيكل الحوت في المستقبل بصالات العرض؛ استعدادًا لعرضه للجمهور مستقبلًا.
وتُبَين الصور أن الأجزاء المتبقية من الحوت تشمل بعض الضلوع وفقرات عظمية، علاوة على عظمة الحوض والقفص الصدري.
معمل الأحافير السعودية
يُعد معمل الأحافير بمثابة متحف متخصص عن تاريخ المملكة الجيولوجي، ونشأة البحر الأحمر ومعادن وصخور السعودية، كما يوجد به معامل ومختبرات ومكان العينات التي اكتُشفت أو التي سيتم اكتشافها على مساحة كبيرة، وسيمثل تاريخ المملكة الأحفوري من العصر القديم إلى العصر الحديث.
وقد أنشئت وحدة الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية في عام 1425، ومهمتها البحث والتنقيب ودراسة جميع الأحافير الفقارية واللافقارية، ودراسة الصخور، وتعريف المجتمع السعودي بتاريخ المملكة الجيولوجي والأحفوري.
، بالصور "الحوت الضخم" ينتقل إلى جدة و"السياحة": سيُعرض على الجمهور ،
المصدر : الخليج 365
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