، "تقنية جدة": انضمام 701 طالب من التعليم العام لبرنامج "التكامل المهني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتشجيع على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل

أعلنت الكلية التقنية بجدة، عن بدء تدريب 701 طالب خلال العام التدريبي الحالي من مدارس الثانوية العامة بإدارة التعليم بمحافظة جدة، ضمن برنامج "التكامل المهني".

ويهدف البرنامج إلى تأهيل طلاب التعليم مهنيًّا وتقنيًّا، والتكامل بين مناهج التعليم وبرامج التدريب التقني والمهني، وتشجيع أبناء الوطن على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل السعودي.

وأكد عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، خلال تدشينه البرنامج لهذا العام بحضور عدد من قادة المدارس المشاركة والطلاب المنتظمين في التدريب، أن الكلية تبذل جهودًا في تهيئة البيئة التدريبية، وتوفير الكوادر المهنية من مدربين ومشرفين.

وأوضح "السريعي" أن البرنامج يزود الطلاب بالمهارات اللازمة في المجالات التقنية والمهنية من خلال عدد من المقررات المهنية والفنية التي اعتُمدت لهذا البرنامج؛ لافتًا إلى أنه يتم تقديم المواد التدريبية التقنية، إضافة إلى تعريفهم بأنظمة الكلية المعمول بها وطبيعة الدوام والزي المهني.

وأضاف أنه تم حصر الطلاب الملتحقين بنظام المقررات، بعد أن تم تحديد المقررات والحقائب التدريبية التي سيتم التدريب عليها بالكلية؛ لتمكينهم من إضافة المقررات بجداول التسجيل في نظام "نور"؛ وبالتالي استقبال 416 طالبًا من ست ثانويات بـ"تعليم جدة" خلال الفصل التدريبي الثاني لهذا العام؛ في حين تم استقبال 285 طالبًا الفصل التدريبي الأول؛ ليصل المجموع خلال العام الحالي إلى 701 طالب.

ودشنت الكلية برنامج "التكامل المهني"، بحضور قادة ومشرفي المدارس والأقسام التدريبية بالكلية؛ حيث تم عرض فيلم وثائقي عن التدريب التقني، وتحديد محفزات الطلاب المنتظمين من حيث احتساب المقررات كمواد معتمدة، واحتساب ما يجتازه الطالب ضمن دراسته المستقبلية، بالإضافة إلى احتساب سلسلة مقررين فأكثر في تخصص واحد كبرنامج تأهيلي لسوق العمل.

واستعرض اللقاء توافق الأنظمة واللوائح من حيث نظام التقويم والدرجات، والحضور والانصراف، وطريقة متابعة المواظبة بين التعليم والتدريب من خلال لجنة مشتركة بين الجهتين.

جدير بالذكر أن الكلية تواصل تنفيذ برنامج التكامل المهني للعام السادس على التوالي؛ بهدف تحقيق احتياجات التنمية الوطنية من الموارد البشرية، وتفعيل التعليم التطبيقي والمهني لمدارس التعليم العام بجدة، وغرس الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب والمجتمع المدرسي نحو العمل المهني.

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الكلية التقنية بجدة جدة