شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة قبل التابعين له والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة، يشمل ذلك التابعين والمرافقين على سجله.
جاء ذلك خلال الإجابة على استفسار متابع عبر موقع تويتر، نصه: «هل يستطيع صاحب العمل أو الكفيل إصدار تأشيرة خروج نهائي لي قبل أن أصدر أنا تأشيرة خروج نهائي للتابعين حقي زوجتي وابني».
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