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الجوازات توضح إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة قبل التابعين له

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الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه‎ في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة، يشمل ذلك التابعين والمرافقين على سجله.

جاء ذلك خلال الإجابة على استفسار متابع عبر موقع تويتر، نصه: «‏‎هل يستطيع صاحب العمل أو الكفيل إصدار تأشيرة خروج نهائي لي قبل أن أصدر أنا تأشيرة خروج نهائي للتابعين حقي زوجتي وابني».

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