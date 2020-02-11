شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة قبل التابعين له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه‎ في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة، يشمل ذلك التابعين والمرافقين على سجله.

جاء ذلك خلال الإجابة على استفسار متابع عبر موقع تويتر، نصه: «‏‎هل يستطيع صاحب العمل أو الكفيل إصدار تأشيرة خروج نهائي لي قبل أن أصدر أنا تأشيرة خروج نهائي للتابعين حقي زوجتي وابني».